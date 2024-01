SOONER OR LATER: L’EP D’ESORDIO DEGLI SLUDDER

Esce oggi Sooner or Later, primo lavoro degli Sludder, band punk-rock bresciana.

Nati da poco più di un anno, i membri del quintetto, hanno dedicato sin da subito intensi sforzi alla produzione di materiale, necessario a permettere un degno minutaggio in termini di live set.

Da questo impegno la band ha estratto i primissimi 5 brani, usciti abbastanza di getto, e che riflettono perfettamente le varie influenze dei singoli componenti.

Il singolo inaugurale Porcupine, uscito lo scorso 8 dicembre, ha anticipato l’EP introducendo un sound graffiante e compatto con chiare influenze skate punk.

Tuttavia Sooner or Later, riesce con qualche spallata a districarsi attraverso varie direzioni musicali. Ne sono un esempio brani come Nothing but friends e Autumn i quali possiedono sonorità più punk-rock il primo e pop-punk il secondo.

Nonostante queste micro/macro differenze musicali, le tracce possiedono comunque un legame, che non risiede nei testi (i quali spaziano da argomenti più easy e scanzonati ad esperienze più intime e personali) bensì nella voce distintiva di Giek che emerge come minimo comune denominatore.

Questo EP rappresenta sotto tutti i punti di vista la voglia della band di portare, quanto prima, al pubblico la propria creatività, tanto da essere già rimessi al lavoro su nuovi pezzi e nuove idee.

Sooner or Later è un’uscita del tutto DIY e sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 19 Gennaio e nelle settimane successive anche in formato CD.