Questo sabato presso il centro sportivo Green (contrada Rigo 3, Castelfidardo) si terrà il CASTELFIDARDO HARDCORE FEST 2019! Per l’occasione il Presidente e la ciurma del CFHC faranno suonare gli H2O, in tour per i 25 anni di attività, e la solita miriade di gruppi tosti, da ascoltare con attenzione dal primo all’ultimo!

info e prezzi sulla pagina dell’evento: CFHC FEST 2019