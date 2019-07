Out Of Control Fest 2019!!!

Si concluderà con una super festa all’HT factory di Seregno la travagliata stagione dei nostri amici di Out of Control, per l’occasione porteranno sul palco del locale brianzolo gli H2O, i Battery e per la prima volta in Europa gli Sharp/Shock. Apriranno le danze (e francamente non vedo l’ora di rivederli) i toscani New Real Disaster.

Si inizia presto e si finisce presto, non fate i timidi e venite a festeggiare con Out of Control, che nonostante tutto quello che hanno passato sono ancora qui a proporre grandi serate.