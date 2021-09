I MiliziaHC cercano un artworker!

La storica band di Padova sta registrando il nuovo album che si chiamerà “arrendersi non è un’opzione“. Si tratta di “13 pezzi ultrafast core militante, schierato, violento e assolutamente poco democratico”.

In un post hanno annunciato: “sappiamo fare delle cose come suonare veloci, gridare, saltare e fare stage diving, ma non sappiamo disegnare né usare programmi di grafica”!