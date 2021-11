La Banda Bassotti presenta “Avanti Uniti”.

L’undici dicembre la band romana presenterà il nuovo album “Avanti Uniti”.

La giornata inizierà alle 15:00 con l’iniziativa la CAROVANA ANTIFASCISTA incontra Roma. “Vogliamo presentare alcuni compagni che partecipano al progetto “Carovana Antifascista” ai compagni di Roma che da subito hanno appoggiato questo progetto.

L’11 dicembre è l’anniversario della morte di Angelo “Sigaro” ed è per noi una giornata molto importante. L’abbiamo scelta per l’uscita del nuovo album “AVANTI UNITI”. Lo troverete al nostro banchetto e potrete comprarlo direttamente sul posto dalle 15 in poi.

Ci saranno presentazioni di libri, racconti e storie. Alle 20 suoneranno GLI ULTIMI e a seguire la BANDA BASSOTTI. Gli orari sono confermati e saremo puntualissimi.

Come abbiamo annunciato nel concerto alla GKN di fine agosto, nostra intenzione è organizzare una Carovana Antifascista a Cuba, per cui al concerto sarà possibile portare materiale sanitario che porteremo a Cuba appena le condizioni del covid lo permetteranno.

Ecco la lista dei materiali: – Mascherine chirurgiche? – Mascherine N95 – FFP2? – Occhiali protettivi? – Visori protettivi facciali? – Camici monouso? – Tute monouso – Siringa da 1ML con ago da 23×1 o 22×1 La Solidarietà è un arma! NO AL BLOQUEO!”