BULL BRIGADE: primo estratto da “Stronger than Time”

Oggi vi facciamo sentire e vedere il primo estratto dall’attesissimo 7″ dei Bull Brigade, la title track “Stronger than Time”, disco che come abbiamo già scritto verrà pubblicato dalla tedesca Demons Run Amok Entertainment e vedrà la luce il 27 marzo. Come noterete non è l’unica novità, infatti il cantato è in inglese e chiedo ai puristi inamovibili di ascoltare per bene prima di storcere il naso, che cambia la lingua ma l’attitudine e lo stile non sono cambiati, a me è bastato un ascolto e dopo aver sentito sta cazz di bomba ho l’hype a livelli coronavirus.

Segnatevi la data ed iniziate a far girare sto pezzone che i nostri eroi torinesi sembra non abbiano voglia di sbagliare un colpo nemmeno sto giro.

Qui di seguito i link per poter pre-ordinare la vostra copia, io ho preso quello color oro

7″

7″ + sciarpa “costruito a Torino”

Sciarpa “costruito a Torino”

MP3