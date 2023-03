Gli inglesi SNUFF hanno annunciato che il 9 Giugno prossimo uscirà “Come And Have A Go If You Think You’re Rachmaninoff”, nuovo album, interamente acustico. L’album uscirà per l’austriaca SBAM Records.

Restate sintonizzati per ulteriori news.