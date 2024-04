The Breaks… Il nuovo singolo dei Chaser!

“The Breaks” il primo singolo estratto dal nuovo album dei Chaser è uscito il 2 Aprile su tutte le piattaforme musicali ed accompagnato da tanto di videoclip su YouTube.

Potente e tosto nel classico stile skate punk della band Californiana, che fa delle ripartenze veloci uno dei suoi punti di forza si parla di quanto sia importante tenere in mano la partita della propria vita, imparando ad accettare le carte che ci capitano e giocarle al meglio.

“Ad un certo punto della nostra vita, ci siamo tutti sentiti vulnerabili, abbiamo combattuto le insicurezze e ci siamo trovati in quel luogo oscuro dentro le nostre teste temendo cosa potrebbe accadere nel domani.

“The Breaks” è basato sul vecchio idioma, “Questo è il break, ragazzo”, il che significa che è proprio così che va, questo è il tuo destino e tocca accettare e giocare semplicemente la mano che ti è stata data.

Questa è una canzone per chiunque abbia mai sentito di non poter abbassare la guardia per paura di finire per farsi male. O chiunque abbia trovato difficile guardare le immagini di un tempo più semplice, quando la vita era più facile e spensierata. Ma questa è la vita. Dobbiamo cavalcare gli alti e i bassi, giocare a lungo termine e renderci conto che siamo tutti a un passo dal cambiare drasticamente il risultato delle nostre vite. Non possiamo tornare a com’era la vita prima, ma possiamo scegliere come viverla adesso e fare la chiamata finale. Questa è la pausa”.

Questi i commenti da parte della band sul singolo che anticipa l’album “Small Victories” in uscita il 28 Giugno per Thousand Islands Records, SBÄM e PEE RECORDS, e il tour Europeo a seguire che li vedrà in estate a Montegridolfo (Rimini) per l’unica data italiana all’Hillside Fest!