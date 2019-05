STANIS annunciano il nuovo disco con un primo singolo in anteprima!

Il trio hardcore melodico bolognese STANIS annuncia l’uscita del primo full length, dopo due EP che hanno portato il gruppo a girare l’Italia e l’Europa sin dagli inizi delle attività, nel 2016. Il disco, intitolato “Tales From A Modern City” viene anticipato dal singolo “Society”, un brano che bene rappresenta il suono hardcore melodico degli Stanis nelle sonorità, così come nelle liriche, ricche di figure e messaggi oggi più che mai attuali. Il gruppo di Bologna ha lavorato in studio con Marco “Para” Pasini, presso il Boat Studio Recording, che ha catturato in 11 tracce l’intenzione diretta e la spontaneità di un gruppo che fa di questi due elementi dei veri e propri marchi di fabbrica. “Tales From A Modern City” uscirà ufficialmente il 20 Giugno. Seguiranno date e tour che verranno annunciati, per promuovere questa nuova scheggia che va ad aggiungersi ad una già prolifica discografia.

FACEBOOK: http://facebook.com/stanispunxhc

TWITTER: http://twitter.com/STANIS_PUNXHC

BANDCAMP: https://stanis.bandcamp.com/

Ecco il brano!