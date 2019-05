Questo sabato ultimo concerto Out Of Control al New Ideal

Ecco la notizia che non avrei mai voluto scrivere, questo sabato al New Ideal si terrà l’ultimo concerto targato Out Of Control, che chiuderà alla grandissima con i nostri amati Shandon quella che per molte persone, tra cui il sottoscritto, è stata una grande era di concerti e serate memorabili.

Personalmente spero che Out Of Control riesca a trovare un po di tranquillità e di serenità, e che possa finalmente trovare un buon posto per tornare ad organizzare quegli eventi che ci hanno fatto sorridere, urlare, frignare e soprattutto sudare.