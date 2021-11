SHANDON – FACE 2 FACE con SEBI DEROZER

C’era proprio bisogno di un altro format di interviste? Dove gli artisti al solito raccontano i propri progetti futuri o quelli appena realizzati?

La risposta è NO! Diciamoci la verità ce ne sono già troppi in giro.

Olly Riva in questo nuovo format degli Shandon, in maniera molto friendly, approccia ad artisti, musicisti, colleghi, condividendo aneddoti pazzeschi, curiosità del dietro le quinte, storie epiche dei tour e dei lavori in studio. Questo tipo di chiacchiera faccia a faccia vi permetterà di vedere e riscoprire la persona dietro l’artista e godere della sua storia, del suo talento, la follia, la determinazione, la vulnerabilità, l’estro e molto altro..

Ogni Martedi ore 18.00 lo troverete in formato video sul canale YouTube degli Shandon e sotto forma di Podcast.

LA PRIMA PUNTATA E’ GIA’ ONLINE

Ascolta su Spotify : https://spoti.fi/3CZvgGx

Guarda su Youtube: https://youtu.be/2uBBQYjUClc



In questa prima puntata Olly incontra Sebi dei Derozer che racconterà di gesta incredibili durante i loro tour all’estero fin dalla metà degli anni 90, di merchandise, di scena punk rock, di dedizione e determinazione verso il lavoro del musicista.

Buon ascolto