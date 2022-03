PUNK A DAY: l’evento da non perdere!

Ed ecco il festival che raggruppa i nomi più importanti del Punk Rock italiano.

L’evento, che si terrà venerdì 27 Maggio nella zona open air dello storico Link di Bologna, avrà come protagonisti i mitici PUNKREAS in tour per il trentennale (e qualcosa…) accompagnati dai leggendari DEROZER (Branca Day Tour), gli SHANDON, i PAOLINO PAPERINO BAND, NICOLO’ dei PETER PUNK e SCACCIAPENSIERI.

Ad aprire le danze Disconfort, Pecora Nera e Manny FDP.

Un evento imperdibile per ogni amante del genere.

LINE UP

PUNKREAS – 30 Anni (e qualcosa…) Tour

DEROZER – Branca Day Tour

SHANDON

PAOLINO PAPERINO BAND

NICOLO’ (PETER PUNK/SCACCIAPENSIERI)

DISCONFORT

PECORANERA

MANNY FDP

AFTER SHOW DJ SET BY

TEMPOROCK – THE ABYSS – NEW NOIZE

FOOD & DRINKS, BANCHETTI e DISTRO all’interno del festival.

Apertura cancelli ore 16:00

Inizio concerti ore 17:00

PREZZI

Prevendita: 30 euro

In cassa: 35 euro

Ticket online al seguente link:

https://ugo.srl/e/7fX

* IN COLLABORAZIONE CON:

Presented by NEW NOIZE BOLOGNA:

