DISCOMOSTRO: info per il concerto a Quartucciu (CA)

Sabato 11 giugno dalle 22.00 Discomostro live alla Cueva Rock di Quartucciu per il “Mostropatia Tour!”, insieme a loro Sangue e

Keep Complaining.

A tre anni dalla sua ultima esibizione in terra sarda, sabato 11 giugno la band milanese fa tappasull’isola per presentare Mostropatia, quarto lavoro in studio uscito a gennaio 2022 per Professional Punkers. Impegnati da marzo a calcare i palchi di mezza Italia, Carlame e i suoi sono pronti a portare sul palco della Cueva Rock la loro miscela esplosiva di punk hardcore, chitarre punk’n’roll e testi crudi e intensi che ricordano i fasti della vecchia scuola italiana degli anni ottanta.

Ciliegina sulla torta della serata saranno i Sangue da Olbia, uno dei nomi più caldi della scena underground degli ultimi anni, fuori lo scorso marzo con 13 Pezzi, il loro secondo album, per la leggendaria etichetta IndieBox. Punk hardcore schietto e deciso, senza compromessi.

A scaldare i motori ci penseranno i Keep Complaining, nuova formazione con base nel sud Sardegna che fa del fast hardcore il suo manifesto. I ragazzi picchiano forte, veloce e lo fanno senza guardare in faccia nessuno.

DISCOMOSTRO – La band nasce da un’idea di Carlame (Skruigners, Laforcah, Tommi e gli Onesti Cittadini), che si rimette in gioco nelle vesti di cantante, insieme a Miki e Manuel (BeerKiller) basso e batteria, e Ilmorla (Merdonald’s, Ufficio Sinistri, Guacamaya) alla chitarra. Dal 2018 Andy sostituisce Miki al basso. Una miscela di rock n’ roll e punk hardcore rivisti in chiave sorprendentemente personale. Testi in italiano, rabbia, sarcasmo e nichilismo. Con DiscoMostro Carlame raccoglie le esperienze passate con Skruigners, Laforcah, Tommi e gli Onesti Cittadini e rielabora un nuovo modo di esprimersi lontano da mode e cliché, mantenendosi ben ancorato alle radici del punk hardcore ma aggiustando il tiro verso sonorità nuove, fresche e decisamente originali, servendosi anche di testi più intimi e personali, e definendo di fatto un nuovo genere/non genere, sia musicalmente in termini stilistici che nella forma e nei contenuti dei testi, che parlano in modo crudo e diretto, spesso di mostri, mostri interiori, mostri veri o presunti, o più semplicemente di esseri umani visti da vicino, a volte da dentro. Con due album (Mostrofonia, 2016; Mostroscopia 2018) e un Ep (Tutto Panx, 2021) all’attivo, all’inizio di quest’anno la band ha pubblicato Mostropatia, quarto lavoro in studio. A detta degli stessi l’album chiude la “trilogia dei mostri” e tratta temi riguardanti il male di vivere, la depressione, il buio e la sconfitta, affrontati come sfida e stimolo per rimettersi in gioco ogni giorno, senza niente da perdere.

Evento FB: Discomostro | Sangue | Keep Complaining live at Cueva Rock

INGLORIOUS BOOKING

Facebook | Instagram |Email