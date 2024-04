Liberation Day Fest, il Matinee milanese da non perdere

Giovedì 25, in occasione del fondamentale Giorno della Liberazione, si terrà il “Liberation Day Fest“. Sul palco dello storico Ponte della Ghisolfa (il circolo in viale Monza 255 eh, non il ponte vero e proprio) si avvicenderanno, a partire dalle 15:00, ben cinque band appartenenti a realtà provenienti da diverse regioni e città. Ad aumentare la variegatura, troveremo i tanto attesi CF98 Direttamente dalla Polonia a chiudere la suonata. Qui trovate i dettagli dell’evento, tutta la spiega delle band e come arrivare.