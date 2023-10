Esce oggi il singolo “Mentalmente instabile” tratto dall’omonimo EP di Simon Milanese Marino.

“Mentalmente instabile parla di una relazione finita malissimo dove questa ragazza per colpa dell’ alcool inizia ad impazzire e non volerne sapere più nulla di lui”

Di seguito la traclklist dell?EP:

1.Mentalmente Instabile

2.Day Off

3.Così Uguali

4.Sono Solo

5. Valore Zero