ALLA NOSTRA ETÀ INVECE NOI ASCOLTIAMO PUNK: intervista a SEBY DEROZER tra passato, presente e futuro

Il vostro ultimo album “Passaggio a Nordest” è datato 2017. In questi 6 anni siete riusciti a trovare il vostro passaggio?

Il passaggio a nordest è chiaramente una chimera. Molte volte abbiamo già accanto a noi la felicità ma non siamo in grado di percepirla, altre volte la cerchiamo ovunque senza trovarla. E’ un lungo viaggio che non abbiamo ancora terminato.

Sempre rimanendo a “Passaggio a Nordest” uno dei pezzi che ho preferito sin dal primissimo ascolto è Il Cuore del Mare, pezzo che, ahinoi, racconta una triste e deprimente realtà: quale è la tua opinione a riguardo di questo delicato argomento?

Come già detto prima, il brano è purtroppo attualissimo e racconta la tristissima realtà dei fatti. Siamo di fronte ad un fenomeno iniziato trent’anni fa e che durerà perlomeno altrettanto. Tentare di arginare una cosa del genere come si sta facendo ora è semplicemente non vedere la realtà.

Anni fa cantavi “e che tristezza quando chiude il bar”: dal Covid in poi molti locali sono stati costretti a chiudere i battenti nel menefreghismo quasi generalizzato (eccezion fatta per il bellissimo progetto “Ultimo Converto”, che ha visto l’impegno di numerose band alternative italiane): a tuo parere, quale potrebbe essere la via di uscita da questa pessima situazione culturale?

Eh già, purtroppo l’essere umano si abitua presto a tutto. Che sia una cosa bella e positiva, o brutta e negativa ci si abitua. Ora si è abituato a stare a casa, a comprare tutto online, a non frequentarsi più. Funzionano i grandi concerti, ma penso sia più un fenomeno di moda che di cultura. Ci vorranno ancora diversi anni per tornare come prima, sempre che ci si ritorni.