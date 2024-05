Anteprima-Secoli Morti, nuovo singolo Millelune disponibile da domani

Tornano i Secoli Morti con un nuovo sorprendente singolo. Le conferme non mancano; la sempre presente Professional Punkers, etichetta che negli anni ha saputo dare un nuovo volto all’hardcore nostrano, la scrittura a cui la band ci ha abituati fin dagli esordi e che qui fa un salto in avanti decisivo in intensità e poetica, sempre diretta come un sinistro che però questa volta più che colpire il viso, va dritto al petto fermando il cuore per un istante. Dopo le conferme arrivano le novità, si perché la voce di Wally per questa canzone si fa indagatrice andando nel profondo dello spirito, grazie anche a un testo dal forte carico emotivo e a un video girato sapientemente che ne incrementa quel senso di inquietudine e di dolore che poche volte mi è capitato di sentire e vedere così concentrati in un brano. La vera novità però la voglio lasciare a voi cari lettori di Punkadeka, sicuramente rimarrete a bocca aperta per ciò che oggi i cari e buoni “Secoli” sono riusciti a portare alle nostre orecchie. Il singolo, in uscita domani in versione video su YouTube, qui già disponibile per noi in anteprima, e da venerdì su tutte le piattaforme streaming, esula dal continuum della band, non anticiperà alcun disco; come Mattia ci tiene a specificare, esce per i cazzi suoi, come quelle canzoni che fanno male fin dentro nelle ossa e, aggiungo io, ci si incastrano per sempre.