Nel 2024 il nuovo album dei MAD CADDIES: ascolta il primo singolo estratto “Palm Trees and Pines”

Il 2024 porterà con sé l’uscita del nuovo album dei californiani Mad Caddies (o di quello che ne resta, visti i numerosi avvicendamenti nella line up della band).

“Arrows Room 117” uscirà per SBAM Records (Europa) e 55 Rose Records (USA) e sarà il primo album dal 1998 di cui non si occuperà la Fat Wreck Chords.

Qui sotto il primo singolo estratto Palm Trees and Pines.