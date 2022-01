7SECONDS: nuovo inizio di carriera all’orizzonte

Si sciolsero nel 2018, ma ora sembra che ci siano grosse novità in casa 7Seconds.

Attraverso la pagina facebook ufficiale, la storica hardcore band di Reno, Nevada, lascia presagire succose novità per l’anno appena cominciato.

“ Rumor has it, we’ll be seeing a bunch of you this year. Let’s do everything possible to make that happen, ok? Lo ve you all.”



Prima questo breve messaggio, poi un altrettanto breve video che ritrae il quartetto HC in sala prove (7Seconds | Facebook): non ci resta che attendere fiduciosi.

L’ultimo album da studio dei 7Seconds, “Leave a Light On”, è uscito nel 2014 per Rise Records.

La band ha inoltre pubblicato le date di un tour USA in compagnia di Circle Jerks e Negative Approach (oltreché Bouncing Souls ed Adolescents, per date selezionate).