Gli Escape From The Zoo sono una punk band di Austin, Texas, con membri di Days’N’Daze e We The Heathens e “Countin’ Cards” è il titolo del nuovo album che uscirà l’11 febbraio prossimo per Fat Wreck Chords.

Qui il pre-ordine:

Countin’ Cards – Fat Wreck Chords

Qui sotto il video di 12 Rounds, primo singolo estratto.