AMARENA: “GIOCO FACILE” SU SPOTIFY

Ci sono relazioni semplici e ce ne sono altre in cui di semplice c’è soltanto il cadere nel gioco perverso e tossico di qualche manipolatore: AMARENA torna con il suo approccio pop punk per raccontarci tutto questo nel suo nuovo singolo, GIOCO FACILE.

Il brano riprende le atmosfere del pop punk californiano del 2000 e le fonde con le sonorità più attuali di Machine Gun Kelly e della nuova scuola italiana di cui La Sad e Naska sono solo gli esponenti più noti al pubblico.

La sfida è rendere attuale e conosciuto un prodotto che in Italia è stato sempre trascurato e di nicchia, rendendolo accessibile a un pubblico più vasto.

GIOCO FACILE è un brano pop punk che parla di manipolazione affettiva e di inganno nelle relazioni.

“Su una grande scacchiera emotiva un uomo si diverte a manovrare le sue prede amorose come pedine di un gioco che le rende schiave inconsapevoli di un meccanismo perverso. Un gioco narcisistico così ripetitivo, seriale e facile da smascherare per chi guarda dall’esterno ma così difficile da decifrare e accettare per chi è emotivamente coinvolto”.

AMARENA aka SILVIA MARINO è una cantautrice e chitarrista rock che vive a Roma. Per diversi anni si dedica allo studio della chitarra elettrica rock blues e al contempo suona in varie band locali di inediti e cover rock e hard-rock. Decide infine di dedicarsi alla composizione dei suoi pezzi che scrive personalmente e arrangia in collaborazione con MATTEO MORANDINI, bassista, polistrumentista e produttore del progetto.

Dopo una prima esperienza di ambito synth pop con il brano SCIOGLIMENTE, AMARENA ritorna al suo primo amore, ovvero le chitarre elettriche distorte e il punk rock/pop punk prima con il brano VERDE VELENO e poi con quest’ultimo singolo, GIOCO FACILE.

PAGINA INSTAGRAM AMARENA

PAGINA FACEBOOK AMARENA