PRPUNKROCKNIGHT versione XL

La PRPUNKROCKNIGHT si fa XL.

Dopo i sold out a La Strada e al Wishlist per la chiusura di stagione invernale sceglie una delle migliori Arene di Roma: l’ORION che rappresenta la nuova realtà romana del Clubbing Live Europeo.

“Il motto che abbiamo scelto per questo evento è FIERA E PUNK, per ribadire la fierezza di essere sé stessi e di essere liberi di vivere il proprio corpo e le proprie idee.

L’energia femminile delle Bambole Di Pezza invade il palco e lo spazio circostante, infervorando la nostra proposta musicale quale crocevia di diverse influenze e sperimentazioni, dal punk al pop punk, dall’emo punk alla trap unite dal filo rosso della cultura punk rock. In un mix esplosivo che fa incontrare generi e generazioni diverse!”

SABATO 18 MAGGIO Orion Arena

Viale J. F. Kennedy 52, Roma

PUNK ROCK NIGHT Closing Party

FIERA E PUNK

Start: H.20:00

Live & Band

– BAMBOLE DI PEZZA in concerto

Summer Tour / Data Romana

Gruppo musicale italiano pop punk di Milano, con una formazione esclusivamente femminile. Oltre all’attività musicale, la band è sempre stata impegnata su tematiche femministe, sulla lotta a favore dell’uguaglianza di genere e contro la violenza di genere e il sessismo.

– LOST BAND in concerto

Release Party

Storica band italiana premiata nel 2009 come “Best Italian Act Mtv Europe Music Award”. Tornano a Roma dopo ben 14 anni!

– ETTA

Release Party

Fresca per l’esibizione al concerto del 1 Maggio e per il nuovo disco la giovane cantautrice di Napoli presenterà il suo nuovo album .Si è distinta per il suo stile dai contenuti ironici e pungenti!

– xDIEMONDx

w/ IN6N & $UICIDE GVNG

Il ragazzo prodigio che insieme ai suoi feat, porterà il meglio della sinergia tra emo, trap e punk!

– DEVASTA

‘Esco A Fare Errori’ Release

Ad un anno dalla loro formazione, e con un passato in diverse formazioni della scena punk romana, presentano il loro primo album, dalle sonorità punk rock e street!

– CIVIC 50

Pr Resident Band

Band di giovanissimi che con il loro pop punk, un po’ Blink 182 un po’ Porno Riviste, si stanno facendo strada tra i palchi romani e internazionali!

EXPO & MARKET AREA

Durante e dopo i concerti: DISCOTECA PUNKZ

djset by LucaRUM