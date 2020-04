OUT OF CONTROL presenta: MUSIC AGAINST VIRUS

In tanti si stanno mobilitando per aiutare chi sta in prima linea contro sto cazzo di virus, Out Of Control come sempre fa della solidarietà un arma e lancia questa campagna:

SI PARTE!!!!!!DA ORA È POSSIBILE SCARICARE “MUSIC AGAINST VIRUS” A QUESTO LINK:

MUSIC AGAINST VIRUS on BANDCAMP

L’INTERO RICAVATO ANDRA’ INTERAMENTE AL SUPPORTO DEL PROGETTO “STOP AL CORONAVIRUS” di sostegno alla fondazione ASST OVEST MILANESE (ospedali MAGENTA – LEGNANO – ABBIATEGRASSO – CUGGIONO)

LINK:

www.asst-ovestmi.it/uploads/redactor/1583935584.JPG

LA COMPILATION SARA’ A LIBERA OFFERTA (CON MINIMO DI 2 EURO) MA CONFIDIAMO NEL VOSTRO CUORE.

ALL’INTERNO TROVERETE PIU’ DI 100 CANZONI DI BANDS DA TUTTA ITALIA E ANCHE FUORI (BRASILE, GERMANIA, USA…)

TUTTE UNITE PER QUESTO PROGETTO….COMPRATE E DIFFONDETE LA VOCE….

Vi invitiamo a partecipare ed a creare nuove situazioni per aiutare chi sta al fronte, la musica ci aiuterà sempre.