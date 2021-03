Un’altra speranza per i concerti/ festival estivi? 5000 persone a Barcelona in concerto.

5000 persone hanno potuto partecipare ad un concerto l’altro ieri a Barcelona. Si avete letto bene, 5000 persone. Lo spettacolo di sabato della band spagnola ‘Love of Lesbian’ ha avuto il permesso speciale delle autorità sanitarie del paese per vedere se si può tornare in sicurezza ai live.

I partecipanti hanno scelto tra tre sedi a Barcellona dove sabato mattina hanno dovuto sottoporsi a un tampone rapido. Quelli con risultati negativi hanno ricevuto un codice sul cellulare che convalidava il biglietto per lo spettacolo

Lo spettacolo è andato ovviamente sold out. Il costo dei biglietti variava dai 20 ai 25 euro, nei quali era incluso l costo del test e la mascherina di alta qualità che era obbligatoria tranne quando si mangia o si beve in aree designate.

Il concerto è sostenuto dalle autorità locali che ha vigilato sul rispetto delle regole. C’è da dire che rispetto all‘esperimento olandese i giovani spagnoli hanno seguito diligentemente le regole e indossato la mascherina per tutto il tempo.

Non vogliamo regalare false speranze ma speriamo che i risultati permettano agli amanti dei live di poter tornare a godersi presto un sano concerto.