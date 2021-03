JET MARKET: ristampa in Lp per NOREASON RECORDS

Ristampa in vinile di “Anthology” per i romani Jet Market e a tal proposito alleghiamo il comunicato degli amici di NoReason Records.



“7 anni fa abbiamo rilasciato la collezione JET MARKET intitolata “ANTHOLOGY” per celebrare gli ultimi spettacoli della band romana. Presenti 20 canzoni per riassumere questi 14 anni emozionanti.

In questi ultimi due anni molti di voi hanno chiesto una ristampa di “Anthology”, ed è nostro piacere che finalmente abbiamo deciso di pubblicare una versione in vinile di questo capolavoro skatepunk.

La versione in vinile di “Anthology” è stata completamente rimasterizzata dall’abile Alex Gavazzi, ex membro della band, presso lo studio Hell Smell di Roma.

“Anthology” uscirà il 23 aprile 2021 in un’edizione limitata di 200 copie. Sarà una versione doppia limitata in due colori, verde petrolio e bianco marmo!

I preordini sono ora disponibili!

Qui il pre-ordine:

JET MARKET – “ANTHOLOGY” [vinyl version] – NoReason Networks