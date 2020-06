I classici italiani rivisti da I Migliori

In attesa dell’uscita dell’album, dal 5 Giugno trovate online un primo singolo “L’emozione non ha voce”, grandissimo classico di Adriano Celentano, reinterpretato da I MIGLIORI.

Chi sono i MIGLIORI? Sono una band punk rock che si dedica alla rivisitazione di grandi classici della musica italiana e ha preparato un album veramente sorprendente che uscirà a Luglio. In attesa della release vi daremo ogni settimana un assaggio con dei singoli. Questo venerdì, 19 Giugno, è il turno di Antonello Venditti e del suo sempreverde “Ci vorrebbe un amico”, nelle prossime settimane toccherà ad altre icone (quasi) intoccabili della musica come Gino Paoli e Toto Cutugno, ma molti altri vi aspettano… restate sintonizzati!