“T.V.O.R. – Tasche VUOTE, Occhi ROSSI”: torna il Punk Hardcore su Radio Ciroma 105.7 – Cosenza

Ritornano il Punk e l’Hardcore su Radio Ciroma 105.7 – Cosenza. La radio autogestita calabrese, con trent’anni di storia sulle spalle e mai un solo secondo di pubblicità, ricomincia ad ospitare sulle proprie frequenze una trasmissione dedicata alla sottocultura ed alla musica Punk, Hardcore e affini.

Ogni lunedì alle 17:30 andrà in onda “T.V.O.R. – Tasche VUOTE, Occhi ROSSI”. Uno sguardo da Sud sulla scena Punk e Hardcore italiana e non solo, non è solo il sottotitolo della trasmissione, ma rappresenta l’intento vero e proprio dei due ideatori/conduttori della trasmissione, Mario Pullano (Shameless/Across/M.A.D. Productions) e Manuel Siccia (Pirate Crew Records), ovvero quello di ricominciare a parlare di tutto ciò che ruota attorno a questa sottocultura nelle sue varie sfumature. Il tutto nella convinzione che “No, non è soltanto musica…” per citare gli immortali Grandine HC.

Oltre a tanta musica, spaziando tra i sottogeneri della musica Punk Hardcore (dal Crust all’Oi!, passando per Grindcore e Punk Rock), una serie di interviste e contributi in diretta con le protagoniste e i protagonisti della scena, nelle varie regioni dello stivale. Distro e label, fanzines e webzines, nuove uscite fra album, EP e libri, e soprattutto tanta passione per quello che è ancora oggi un vero e proprio stile di vita. Le prime due puntate sono andate in onda ed a breve saranno caricate nel podcast ufficiale della trasmissione che renderà disponibile l’ascolto in streaming.

In onda ogni LUNEDI alle 17:30 (e in replica MARTEDI alle 22:00) su Radio Ciroma

Seguici vie etere sulle 105.7 FM (zona Cosenza) o in streaming su www.ciroma.org