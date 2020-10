"T.V.O.R. - Tasche VUOTE, Occhi ROSSI": al via la nuova stagione su Radio Ciroma 105.7 - Cosenza

Dopo il successo della prima stagione, conclusasi nella seconda metà dello scorso luglio, da poco più di due settimane è ripartita in quarta la trasmissione radiofonica “T.V.O.R. – Tasche VUOTE, Occhi ROSSI” con una nuova stagione che si concluderà con l’arrivo delle festività natalizie. Ad ospitare la trasmissione, ideata e condotta da Mario Pullano (Shameless/Across/M.A.D. Productions) e Manuel Siccia (Pirate Crew Records) sarà – ancora una volta – la storica Radio Ciroma 105.7 – Cosenza, la più longeva delle radio libere e autogestite del territorio calabrese, nata sul finire degli anni ottanta e tutt’oggi ancora in onda senza mai un secondo di pubblicità.

Scavare a fondo all’interno della controcultura Punk Hardcore e dell’etica DIY, cercando di approfondire i principi cardine di quello che è molto più che un semplice genere musicale. Questo è l’intento di “T.V.O.R. – Tasche VUOTE, Occhi ROSSI”, ovvero dar vita ad una vera e propria fanzine via etere che, fra interviste, musica e chiacchiere sulla scena – tra curiosità e controversie – vuole dare spazio a chi vive il Punk e l’Hardcore sulla propria pelle. Ed è con questo spirito che si sono già svolte le prime due puntate della nuova stagione autunnale che hanno visto come ospiti Luca degli Hobophobic e dei Carne da Taranto, Marchidda dei My Own Voice, Valentino dei Dromspell da Roma e fondatore di Disadattack Zine, e infine Fabio DjFlass da Padova della label E’ un brutto posto dove vivere. Interiviste e contributi che aiutano a farsi strada in quello che è il sottobosco underground legato al Punk Hardcore e a tutto ciò che vi ruota attorno.

Il prossimo lunedì 26 ottobre alle 17:30 andrà in onda la Puntata #08 che vedrà, in collegamento da Milano, Roberto della storica Tutti Pazzi Fanzine e, da Pisa, Matteo della redazione di Punkadeka Web Magazine. Una puntata in cui si continuerà a parlare dell’importanza di mezzi come le fanzine e le webzine per la divulgazione e la diffusione di tutto ciò che sta dietro al genere musicale. Tutte le altre puntate, dalla #00 alla #07, le trovate invece in streaming gratuito sul canale mixcloud della trasmissione al seguente link: https://www.mixcloud.com/TascheVuoteOcchiRossi/

In onda ogni LUNEDI alle 17:30 (e in replica MARTEDI alle 22:00) su Radio Ciroma

Seguici via etere sulle 105.7 FM (zona Cosenza) o in streaming su www.ciroma.org