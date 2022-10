MUD: fuori il singolo “Sucker”!

Tornano i MuD con un nuovo potentissimo singolo, veloce-violento-stupendo che vi consigliamo di vedere con il volume a palla! Yo!

I MuD, band Hardcore Metal attiva dal 2004 hanno pubblicato dal canale you tube “THC DIY Prod” il nuovo singolo con video dal titolo “Sucker”. Il pezzo è un concentrato di rabbia di provincia che denuncia tutta la frustrazione che c’è nel portare avanti un progetto underground in situazioni problematiche e proibitive come quella dell’entroterra abruzzese. Il singolo è stato registrato in Abruzzo, mixato in Calabria al Pupina’s House Rec. e masterizzato negli states all’Audiosiege Mastering Studio. Presto disponibile anche sulle piattaforme digitali.

Recorded at 7K Studio and MuD headquarter.

Mixed by Michele Cerminara at Pupina’s Recording Studio, Lamezia Terme(CZ) Mastered at AUDIOSIEGE Mastering Studio, Portland – Oregon by Brad Boatright.

Video By Gugliemo Ciccò – SEVENTEEN GRAPHICS