BUSCEMI’S EYES: Is It Bad?

Partendo dal fatto che mi affascinano un casino i side-projects, appena ho visto la formazione dei Buscemi’s Eyes ho pensato subito al Dream Team U.S.A. di Barcellona 1992 (basket, qualcuno di voi mi capirà), però questo è un quartetto ed è composto, ve ne abbiamo già parlato, da membri di Zheros, Disordine, Discomostro e LeMartire, con il nome e ovviamente gli occhi dell’amatissimo attore di origini siciliane, gente che sa come si pesta e lo sa fare anche bene, e questo primo EP è un perfetto mix di esperienza e attitudine dei ragazzi, testi in inglese crudi e sporchi, che parlano della merda che ci circonda senza peli sulla lingua, come insegna il punk hardcore rock’n’rolleggiante sanguigno proposto dai Buscemi’s Eyes, cantato e suonato con rabbia vera e foga, quella che ti gonfia la vena del collo e ti toglie tutte le energie. Suoni da paura, sezione ritmica come un rullo compressore, inarrestabile e che ti spolpa fino all’osso, riff di chitarra lancinanti, precisi e potenti, ma che lasciano spazio al vocione devastante di PierP, i suoni escono nitidi e la registrazione cristallina esalta al meglio questi 4 pezzi 4 che vi terranno incollati allo stereo, inutile dire che attendiamo con ansia il disco!

EP autoprodotto, io ho a casa una preziosissima tape che mi ha regalato il batterista Luca, registrato, mixato e masterizzato da PierP nel suo Gotama Studio, grafica curata e bella da vedere per me che sono amange del vintage, con sulla copertina l’inconfondibile Mr. Pink.

tracklist:

A1. dirty talking

A2. ghost world

B1. meat grinder

B2. is it bad?