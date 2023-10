Pronti al KOB FEST?

Sarà sabato 2 dicembre al Factory di Verona la mega festa della KOB Records.

Oltre ai padroni di casa Los Fastidios si esibiranno:

Gli Atarassia Grop, leggendaria combat punk “burdel” band da Como torna on the road per festeggiare il loro 30° anniversario nei migliori dei modi

Dopo l’uscita del loro nuovo EP “Brace Sotto Cenere” e dopo una decina di date tra Italia e Germania, termineranno il tour 2023 con un esplosivo doppio set (acustico & elettrico) al KOB FEST

I mitici FFD che presenteranno il nuovo album con un live infuocato della nuova voce Giustiniano (Erezione continua)

Gli Wonk Unit da Londra, per la prima volta a Verona, una delle migliori live punkrock bands in circolazione. Gli skaters Wonk Unit ed il loro esplosivo punk rock con chiare influenze californiane, faranno la gioia ed il pogo del grande pubblico del Kob Fest !!!! Vedere per credere !!!!

The Twinkless con il loro sound di chiara matrice punk 77 d’oltremanica, ultramelodico, i trevigiani The Twinkles erano stati definiti negli anni ’90 i “The Boys” italiani. Capitanati dall’infaticabile Nick Mess, dal 1996 portano in giro per l’Europa una ventata di quell’allegro e scanzonato punk rock che farà ancora oggi, pogare e cantare tutto il pubblico del Kob Fest !!!!

L’energia e il divertimento dello ska si fondono con la rabbia, l’allegria e la militanza del punk: Gli Skassapunka una miscela esplosiva che dal 2008, da Lainate, ha fatto conoscere ed apprezzare gli Skassapunka in ogni angolo del mondo e che farà la gioia del popolo del Kob Fest !!!

Gli Ashpipe, dalla provincia di Alessandria, la combat band italiana per eccellenza. Dal 2007 sui palchi di tutta Europa, tornano per la seconda volta al Kob Fest, con un doppio set, acustico ed elettrico, per presentare il nuovo album. Sonorità punkrock che si fondono con il folk e lo ska, con liriche dal divertimento all’impegno sociale e alla Resistenza partigiana, per una miscela esplosiva che farà la gioia del grande popolo del Kob Fest.

Torna al Kob Fest il Rude Boy milanese MAURI CLASH, che con la sua inseparabile chitarra acustica, riproporrà decine di classici della storia del punk e dello ska mondiale. Ospite fisso da anni al Rebellion Punk Music Festival di Blackpool e a molte edizioni dello Strummercamp Festival di Manchester, Mauri Clash sarà accompagnato in occasione della data veronese da LA ZIA, lo storico batterista dei Los Fastidios dal 2001 al 2014. Un imperdibile “acoustic punk rock duo” che farà cantare tutto il grande popolo del Kob Fest.

Ticket disponibili!

https://www.kobrecords.org/event-details/kob-fest-2023