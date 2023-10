Gli Alkaline Trio hanno annunciato l’uscita di un nuovo album, il primo con Atom Willard dietro le pelli, dopo l’addio di Derek Grant. “Blood, Hair and Eyeballs” uscirà per Rise Records il prossimo 26 gennaio, ma qui sotto possiamo già ascoltare il primo singolo estratto.

La band di Chicago ha anche annunciato la prima tranche del tour di presentazione di “Blood, Hair and Eyeballs”: per ora non sono previste date europee, rimanete sintonizzati.

Alkaline Trio