Serata da non perdere il 20 Ottobre a Genova, parte una nuova stagione di concerti con ADESCITE FEST.

Tutti quindi al Laboratorio Sociale Occupato Autogestito Buridda, dopo diversi anni tornano a Genova e in Italia THE GAMITS, iconica punk rock band dal Colorado (USA).. (ve li ricordate nella compilation di punkadeka?)

Oltre a loro saliranno ul palco i Forty Wink, i Verse Chorus Inferno e l’esperimento del DR.K (da non perdere!)