“Presidente X Sempre” Andrea Rock & Ted Bee rendono omaggio a Franco Gatto

Oggi 29 settembre, esce per Attitude Records il brano “Presidente X Sempre”, un sentito tributo in chiave street punk/rap a Franco “Il Presidente” Dogo Gang/Knife 49.

Figura di spicco della scena punk milanese, artista visivo e membro onorario del collettivo Dogo Gang, Franco Gatto è mancato il 6 maggio 2023.

Il suo spirito hardcore e i suoi canti di ribellione hanno attraversato l’Italia e l’Europa, insieme alla sua band, i Knife 49, chiamati ad un ultimo assalto sonoro in onore del loro frontman e amico.

“A Franco sono legato per ragioni prima di tutto personali” racconta Ted Bee, rapper classe 1988 con 6 album all’attivo ai quali si aggiungono numerosi singoli, EP e featuring insieme ai nomi più rappresentativi sia della scena mainstream che underground. “Siamo stati nella stessa crew per molti anni. Lo ricordo come una persona genuina, buona d’animo e sempre disponibile. Ma Franco è stato soprattutto un grande Artista e vorrei nel mio piccolo contribuire a mantenere viva la memoria delle sue canzoni. I suoi testi erano semplici e profondi al tempo stesso come soltanto i grandi rocker riescono a fare.Franco guardava al mondo da un’angolatura diversa da quella delle persone comuni. Il suo era il punto di vista dei Poeti. Probabilmente in vita ha avuto meno di quello che meritava, ma d’altronde anche Van Gogh in vita ha venduto solo due quadri”

A queste parole si aggiungono quelle di Andrea Rock, musicista e speaker radiofonico: “Sono nato e cresciuto in Via Anfossi e Franco era il simbolo di questa strada, delle persone vere che abitavano le case popolari, dei musicisti alternativi di zona. Era e sarà sempre un simbolo per tutti i ragazzi di quartiere; un uomo buono che quando era necessario raddrizzava i torti. Attitudine allo stato puro. Ho avuto l’onore di ospitarlo in studio e registrare i suoi ultimi dischi. Fu Franco a presentarmi Ted, molti anni fa, ad un live dei Club Dogo. Era giusto che questo tributo arrivasse dalle nostre voci insieme”.

Le parti strumentali sono state eseguite da Luca “Doobie” Adami (chitarra), Davide “MostroJoe” Pascalis (batteria) e Andrea “Kappa” Costantini che per registrare le parti di basso ha utilizzato proprio uno degli strumenti di Franco Gatto.

“Presidente X Sempre” esce per Attitude Records, neonata label milanese di Andrea Rock e Alfredo Cappello (Ammonia Records). Il brano è stato prodotto in Attitude Studio da Andrea Rock insieme ad Alessandro Strada al banco di regia e Gianluca Veronal in fase di mastering.

La copertina digitale del singolo è stata realizzata da Alberto Bocca.