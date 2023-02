8 Marzo: PUNK IS PINK

Punk is Pink è un festival ideato dalle Bambole di Pezza per promuovere la musica alternativa femminile, durante l’evento verrà trattato anche il tema della violenza di genere e delle pari opportunità tramite interventi di associazioni e ospiti.

Le band sono tutte a formazione interamente femminile oppure con la front donna.

L’appuntamento è per l’ 8 Marzo dalle ore 18 in avanti al Legend di Milano

8 Marzo

Festival Punk is Pink

Festival rock punk con band femminili

dalle ore 18 in avanti

presso Legend Milano

Legend Club, Viale Enrico Fermi, 98 , Milano

Ingresso 10 in prevendita (su Dice) e 12 in cassa

BAMBOLE DI PEZZA

Le Bambole di pezza sono una nota rock punk band milanese con una formazione totalmente femminile.

Sull’aspetto dei concerti live sono sempre state molto attive: hanno fatto centinaia di concerti su tutto il territorio italiano, coinvolgendo il pubblico con la loro attitudine energica

Hanno pubblicato i dischi ‘Crash Me’ per Tube Record e ‘Strike’ per Alternative Produzioni e nel 2022 tornano con una formazione rinnovata: nell’estate 2022 pubblicano il singolo’ FAVOLE (mi hai rotto il caxxo)’, che ha un ottimo riscontro del pubblico.

Segue poi il singolo ’RUMORE’ , cover e tributo a Raffaella Carrà, e per la giornata contro la violenza sulle donne, il 25 Novembre, esce ‘Non Sei Sola’, in featuring con Jo Squillo

Un brano che parla del tentativo di cancellare la paura e la frustrazione di sentirsi colpevole e inadeguata, in una parola vittima.

Segue un intenso tour che le vede attraversare tutta la penisola con vari sold out.

ROS

I ROS nascono nel 2015 in Toscana e vedono le radici nella passione per il garage/punk/rock e per la musica indipendente italiana. Un trio formato da Camilla Giannelli (voce, chitarra elettrica), Lorenzo Peruzzi (batteria, seconda voce) e Kevin Rossetti (basso elettrico), accomunati dal desiderio di coniugare la lingua italiana ad un genere di impronta internazionale, legato alla sfera dell’alt rock e del new punk.

Dopo una lunga gavetta partecipano a X Factor Italia nel 2017 uscendone semifinalisti con la pubblicazione di un EP con Sony Music Italy (“Rumore”) e una stretta collaborazione con il loro giudice Manuel Agnelli, leader dello storico gruppo Afterhours.

Nel 2018 partono per il “Rumore in Tour” che vede di piu? di 30 date nei piu? rinomati club e festival italiani

Nel 2022 esce il loro primo disco ufficiale, ALLEGRIA MALDISTRIBUITA, e nel 2023 il singolo TRAGEDIA MODERNA.

LIZI AND THE KIDS

Lizi And The Kids, è band fresca e in crescita della scena punk rock italiana

Il primo EP autoprodotto uscito a dicembre 2018, “LIFE’S TOO SHORT FOR GUITAR SOLOS”, gli ha permesso di intraprendere un grande numero di date live impensabile per una band di giovane età con un solo EP all’attivo.

A fine 2021 si è recata a Los Angeles per registrare negli studi di Sherman Oaks con il famoso produttore, ed ex chitarrista dei Guns ’n’ Roses, Gilby Clarke che ha apprezzato il lavoro del gruppo e si è unito a loro per constatare la crescita della band e produrre il nuovo disco, con nuove collaborazioni e ospiti internazionali; il loro ultimo lavoro “Keep Walking” è uscito a maggio 2022

MISSKLANG

Missklang, cioe? “dissonanza”, e? stato fin da subito il nostro marchio di fabbrica: dee e gusti diversi, ma ci pensa la musica a mettere sempre tutte d’accordo.

Nel 2021 esce Piccolo Mostro, il secondo singolo distribuito da Universal Music Italia dopo Elettrica, del 2019.

Chiara alla voce, Ale alla chitarra, Gre al basso e Gloria alla batteria: la strada che hanno scelto e? quella di un suono rock diretto e compatto.

CHECKMATE

Checkmate sono una rock alternative band con pezzi inediti e un’intensa attività live sui palchi nazionali e internazionali.

Il progetto è nato nel 2012, prende ispirazione dal sound rock anni ’80 per poi evolvere verso sonorità più moderne.

SHASKULL

Le Shaskull sono una female band di recente formazione, che sta attualmente lavorando ai brani inediti e che propone cover di System Of A Down, Rage Against The Machine, Offsprings e altri capisaldi del panorama metal e hardrock.