NoFX cancellati dal Punk Rock Bowling dopo le minacce

I NOFX erano uno degli headliner del Punk Rock Bowling di quest’anno, che è stato riprogrammato a settembre, ma hanno dovuto decidere di non suonare a seguito delle polemiche sul loro ritorno al festival, ove hanno suonato l’ultima volta nel 2018.

In quell’occasione, un’infelice battuta di Fat Mike sul festival country di Las Vegas Route 91 Harvest Music Festival dove 60 persone furono uccise fece accendere una vivace polemica e molti locali cancellarono i loro show.

La band in seguito si scusò per i loro commenti, definendoli uno “scherzo di cattivo gusto” e dicendo: “NOFX non perdona la violenza contro NESSUN gruppo di persone, punto!”

In una nuova dichiarazione sull’abbandono del festival quest’anno, Fat Mike scrive:

“Ho giocato e giocato a bowling al “Punk Rock Bowling” sin dal primo quando c’erano solo 22 squadre. PRB è il mio periodo preferito dell’anno. Come tanti di voi, non solo vedo le mie band preferite, ma vedo anche i miei amici punk delle superiori. Questo evento è la mia reunion, è la mia chiesa … Ero così fottutamente entusiasta di suonarlo quest’anno … ma purtroppo non lo faremo.

Abbiamo tenuto una riunione questa settimana e abbiamo deciso che non dovremmo suonare per rispetto. Ci sono stati molti messaggi di odio e minacce perché siamo nel cast, ci sembra semplicemente sbagliato. Sappiamo di aver detto cose di merda che hanno causato tutto ciò, quindi lo capiamo. Scusa a tutti quelli che volevano vederci. Sarà per la prossima volta.

Speriamo di potervi vedere tutti a Las Vegas quando sarà il momento giusto. Ma non tutto fa schifo, ho parlato con Milo ieri … e sta arrivando! I Descendents prenderanno il nostro posto! È fottutamente figo che veniamo sostituiti da una band migliore! Vorrei poter essere lì per vederli.”

Il Punk Rock Bowling è programmato per il 24-26 settembre nel centro di Las Vegas e i Descendents sostituiranno i NOFX nel cast.