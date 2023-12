NOFX: I CIRCLE JERKS SI AGGIUNGONO COME SPECIAL GUESTS NELLE DATE DI MILANO

I NOFX sono dunque pronti per il loro ultimo anno in tour, a chiudere una storia unica nel panorama musicale contemporaneo. In questi 40 anni hanno saputo – insieme a The Offspring e Green Day – scalare realmente le classifiche di vendita, diventare icone mainstream ed avere un successo planetario. Questo sono i NOFX in poche parole e così lo saranno per sempre.Queste due giornate saranno inoltre un vero e proprio FESTIVAL!

Oltre a vedere due concerti unici e irripetibili dei NOFX, ci saranno grandi nomi della scena punk rock scelti da Fat Mike in persona che renderanno ancora più speciali le ultime due date italiane della band.

Di seguito i dettagli delle date italiane.

Sabato 11 maggio 2024 [SOLD OUT] – Carroponte, Sesto San Giovanni – Milano

NOFX playing ‘Punk In Drublic’, ‘Wolves in Wolves’ Clothing’, ‘Pump Up The Valuum’ + more

Special guests: Circle Jerks, Comeback Kid, Raw Power, The Last Gang, Versus The World

Domenica 12 maggio 2024 – Carroponte, Sesto San Giovanni – Milano

NOFX playing ‘So Long and Thanks for All the Shoes’, ‘White Trash, Two Heebs and a Bean’, ‘The Decline’ + more

Special guests: Circle Jerks, Frank Turner and The Sleeping Souls, Talco, The Meffs, Clown, Bad Frog

Biglietti e abbonamenti 2 giorni in vendita in esclusiva su TicketSMS.

Per maggiori informazioni visita www.hubmusicfactory.com