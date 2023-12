La Wild Honey Records lo fa ancora! Il party di Natale con GIUDA, Bee Bee Sea, Mark Sultan, ZAC, Miss Chain e tanto altro!

Nao Uao e Wild Honey Records in coll.ne con Circolo Arci BIKO Milano presentano WILD HONEY’S CHRISTMAS PARTY 2 con GIUDA, Bee Bee Sea, Mark Sultan, ZAC, Miss Chain & the Broken Heels, Wally (Menagramo) + dancing party con THE DARLAS

16 DICEMBRE 2023 Arci Biko Via Ettore Ponti, 40, 20143, Milano (MI)

Dopo il grande entusiasmo dell’anno scorso, l’etichetta discografica bergamasca Wild Honey Records non poteva tirarsi indietro dal festeggiare i suoi 16 anni con una nuova festa di natale al BIKO di Milano, coinvolgendo tutte le sue band Italiane nella sua scuderia, e persino una Canadese!

Un vero e proprio party con sei show dal vivo, tanti vinili, festa danzante finale e tante sorprese (sì, ci saranno dei regali per tutti i partecipanti, è una festa di compleanno dopotutto, e pure Natale!)

Fondata da Franz Barcella (Edonè, Punk rock Raduno, Otis Tours) la Wild Honey è una delle più prolifiche e longeve etichette totalmente indipendenti del panorama Italiano, seppure abbia sempre avuto uno spiccato connotato internazionale.

Partita da un garage, nel garage è rimasta, riuscendo però a pubblicare più di 83 titoli fra LP, singoli 7”, boxset, compilation benefiche, di band che hanno poi spiccato il volo (Langhorne Slim, Mojomatics, Radioactivity, Peawees, Giuda, Movie Star Junkies), giovani rocker dalle grandi prospettive (Bee Bee Sea, Bad Sports, Freez, Menagramo) e veterani ancora ruggenti (Deniz Tek, Rubinoos, Detroit Cobras, Tim Armstrong)

L’obiettivo dell’etichetta è sempre stato quello di combinare gemme pop e melodiche con un tiro ed un’anima più rock’n’roll, confezioni e grafiche studiate nel minimo dettaglio, e prezzi popolari ed accessibili

Anche se il “genere” si potrebbe definire Garage-Rock’n’Roll, la Wild Honey è sempre stata un’etichetta PUNK, nell’accezione più pura del COME si fanno le cose e nel suo approccio D.I.Y.

SOLO 300 INGRESSI ognuno dei quali riceverà un disco segreto in esclusivo una nuova uscita Wild Honey realizzata per l’occasione, con due pezzi inediti di una delle band partecipanti alla serata, e curata dall’artista Paolo Proserpio

“Qui alla Wild Honey Records siamo persone un po’ particolari. Originali, ci sbeffeggiava nostro padre. A differenza di molte case discografiche, non abbiamo un genere di riferimento, non ci riconosciamo in nessun vestito, o in nessuna forma, se non quella di una bella canzone. Melodie accattivanti sopra un ritmo sostenuto ed impellente. Dolcezza ruvida e selvaggia, da qui il nome dell’etichetta (oltre alla chiara citazione dei Beach Boys). Punk come modo di fare le cose, non come genere o formula codificata. E proprio perché siamo orgogliosi della nostra originalità, anziché un classico Festival dell’Etichetta, finalmente organizziamo uno dei nostri sogni: una FESTA di NATALE. Tante band in un ambiente piccole e caldo dove poterci abbracciare. Regali, sorprese e luci. E balli finali. Siete tutti invitati. Ovviamente, no dress code.”

ASCOLTA LA PLAYLIST DELL’EVENTO

PREVENDITE https://dice.fm/event/n6n9l-wild-honeys-christmas-party-2-16th-dec-biko-milano-tickets

www.wildhoneyrecords.it