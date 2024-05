“Dental Plan” e tutto il resto: quattro chiacchiere con Enri dei MENAGRAMO

Ciao Enri, parlaci del vostro nuovo album “Dental Plan”.

Ciao e grazie per averci dato spazio ancora una volta! Dunque, “Dental Plan” è il secondo album ufficiale dei Menagramo uscito per Wild Honey Records a distanza di praticamente quattro anni dal precedente “Ribcage” (ristampato poi su vinile come S/T). Rispetto al disco precedente, che raccoglieva pezzi scritti in un arco di tempo piuttosto lungo, è stato scritto tutto insieme in un lasso di tempo relativamente breve. Per questo suona, o per lo meno questa è la nostra impressione, più completo e coeso. I pezzi sono collegati tra loro da un filo conduttore che è quello della crescita e del cambiamento in età adulta.

Dopo “Il treno per Brescia” avete in mente di comporre altri pezzi in italiano? Alla luce del fatto che tutta la vostra discografia è in inglese, eccetto quel bel singolo. Voi lo avete preso il vostro treno per Brescia?