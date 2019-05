GOOD RIDDANCE: nuovo album a Luglio e primo singolo estratto

Grandi notizie in casa Good Riddance: la punk band di Santa Cruz ha annunciato che il prossimo 19 Luglio uscirà per Fat Wreck Chords il nuovo album “Thoughts and Prayers”.

Qui sotto potete ascoltare il primo singolo estratto Don’t Have Time.

Questa la tracklist:

1. Edmund Pettus Bridge

2. Rapture

3. Don’t Have Time

4. Our Great Divide

5. Wish You Well

6. Precariat

7. No King but Caesar

8. Who We Are

9. No Safe Place

10. Pox Americana

11. Lo Que Sucede

12. Requisite Catastrophes