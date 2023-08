Slam Punk + Sblender Fest= TNT!

Come alcuni di voi già sapranno, sabato 9 settembre Melzo si trasformerà nella capitale mondiale del Punk e della pallacanestro, pioveranno tanti di quei punti scena che gli amici di Irritate People stanno già pensando alla seconda edizione della raccolta punti scena con ricchi premi e cotillons (non è vero un cazzo, ma siccome sono amici e sono simpa li tiriamo in mezzo a caso), ma spieghiamo per i meno fortunati all’oscuro di tutto cosa succederà IL 9 SETTEMBRE:

alle 14:00 in punto avrà inizio la prima edizione dello SLAM PUNK! Nato assolutamente per caso dalle menti di tre giovanotti della redazione di Punkadeka, lo SLAM PUNK ha avuto un grande successo nella sua edizione #0, edizione che ci ha visti affrontare un evento per noi completamente nuovo con la faccia tosta del ragazzino che ha appena finito le superiori, infatti l’edizione “pilota” è finita tra gli applausi di centinaia di sportivi, punk, punk sportivi e gamers senza nemmeno un ferito, quindi non dimenticatevi che quando diciamo “chill” lo diciamo sul serio, ma al di là dell’evento sportivo in sè, l’intera giornata è stata all’insegna dello sciallo, dell’ottima musica proposta dagli artisti che abbiamo selezionato, delle birrette e delle splendide persone che sono venute a trovarci, date un occhio a questo link per capire.

Link evento SLAM PUNK #1

Ma quest’anno l’abbiamo pensata più grossa, dopo svariate riunioni su meet e grazie all’infinita pazienza ed anima costruttiva di Amanda e Maurizio abbiamo deciso di mettere un po’ di pepe e passare al concerto elettrico a bordo campo, quindi la formula chill sul campo resta la stessa 3vs3, ma ci saranno dei gruppi punk in elettrico a darvi la carica necessaria per uno sky-hook alla Kareem Abdul-Jabbar, o se preferite un rimbalzone alla Mimmo Morena.

Ma non finisce qui! L’abbiamo detto che l’abbiamo pensata grossa, no? Ecco quindi che appoggiandoci agli amici dello Sblender, per la sera vi regaliamo un concerto al Mulino Bruciato, dove potrete spremere le ultime energie con i live set di 4 gruppi da paura, senza dimenticarvi che lo Sblender inizia il venerdì 8 finisce la domenica 10, loro si che hanno fiato da vendere!

Link pagina SBLENDER FEST

Vi aspettiamo pertanto numerosi, rumorosi e presi bene, avete tutta l’estate per prepararvi sia mentalmente che fisicamente, quindi poi non voglio sentire “coach non ce la faccio” o altre amenità del genere, e già che ci siamo affrettatevi a fare l’iscrizione per la vostra squadra, tanto sappiamo già che sceglierete robe tipo “Bene ma non Ben Simmons”, “Rozzangeles Lakers” e “Partizan Degrado”, che almeno potete assicurarvi la splendida maglietta con la grafica della nostra Sofia Cucchi e soprattutto sappiamo quante birre portare, metti che restiamo senza che figura ci facciamo? Il link è il seguente:

SLAM PUNK 9/9/2023 (google.com)

E questa è la maglietta che abbiamo pensato per voi, con i nostri magici sponsor: