RICORDANDO LO SLAM PUNK #0

È notizia di questi giorni che lo Slam Punk #1 si farà sabato 9 settembre 2023, da qualche tempo stiamo lavorando duramente sotto traccia per rendere la prima edizione ufficiale di questa manifestazione, che vi ricordiamo mischia basket e punk con fiumi di sudore e birrette, ancora più bella e rumorosa della fortunatissima quanto fighissima edizione #0, per noi un vero successo in termini di (soprattutto) divertimento e partecipazione, e anche perché nessuno ha lasciato qualche caviglia sul campetto di Melzo.

Tantissime le news che seguiranno, per cui state collegati qui su Punkadeka e sulla pagina FB dello Slam Punk che ci sarà da divertirsi…intanto con un ritardo degno dei treni dopo che hanno appeso LVI vi mostro qualche scatto fatto nella passata edizione, alcuni sono miei, molti sono di mia moglie e di mia figlia che ringrazio per la partecipazione, la pazienza, e per sopportarmi ancora dopo rispettivamente 24 e 8 anni.