Fuori il nuovo disco dei Wasei: Vulgar Misplay of Burkett

Dopo l’uscita del singolo “Finger Crossed” di cui avevamo dato notizia QUI esce anche il disco dei Wasei. Figlio della pandemia, esce assieme a un nuovo singolo/video dal titolo “Charles, Me, and Social Distancing”. Il video è una guida per stranieri ai gesti che noi italiani usiamo nelle conversazioni, e collegato ad esso c’è un concorso sulla loro pagina instagram.

Tra gli ospiti del disco ci sono: Hanne Terweduwe dei For I Am (in “Forgotten”, “Shyla” e “Be Nice To Harry”), Jo Bouwmeester, cantante dei Coral Springs ma violinista di professione, ha suonato gli archi in “Adelphia”, e in “Be Nice To Harry” cantano: Robi dei Mega, the Twerks, Pigs Parlament, 7years, Lorenzo Dinelli dei Seed’n’Feed, Davi Pacote, Benza dei Melkus, Deny Putman dei Dowzer, Jarno Huygh degli Altitude.

Potete trovare il disco qua:

Spotify

Instagram

Bandcamp