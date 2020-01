I Bull Brigade su Demons Run Amok!!

I nostri Bull Brigade firmano con la Demons Run Amok entertainment, prestigiosa label tedesca che ha prodotto negli ultimi anni dei mostri come i nuovi paladini dello streetpunk Grade 2, Old Firm Casuals, This Means War, Raw Power, Strength Approach e Second Youth, tra i tanti.

Ma c’è di più, perché i torinesi annunciano l’uscita di un 7″ che ha già un titolo, Stronger than Time, per marzo contenente due nuovi pezzi, e che unito alla lunga pausa fa pensare che forse qualcosa si stia muovendo nella Motorcity, dato che quest’anno se volete vederli suonare dovrete andare al Punk & Disorderly a Berlino. Attendiamo quindi fiduciosi ed impazienti e ci sentiamo di fare i più sentiti complimenti ai Bull Brigade per questa bella ed importante notizia, dimostrazione che la nostra scena, sopra i palchi, gode di ottima salute.