In anteprima il video di “Monday Ill be back” by Viboras

Guarda in anteprima il nuovo video dei Viboras in uscita domani.

Il video montato direttamente da Irene, singer della band, riprende un noto pezzo della storica band milanese dei Crummy Stuff, rivisto in versione Ska.

La band con un veloce passaparola ha chiesto di girare un video in cui ciascuno avrebbe ballato a modo prprio la canzone per tutta la sua durata, nell’arco di pochi giorni più di 60 persone hanno risposto con la loro personalissima coreografia.

Tra gli “attori” compaiono membri di svariate band (Senza Benza, Crummy Stuff, Punkreas, Boogie Spiders, Guru Sapiens, Shonan, Andead, Vallanzaska, Infiltrados, Killi Billi),amici e fans, tutti stragasati di prendere parte al video.

“…il montaggio è stata la parte più divertente del processo creativo”

Titolo: Monday Ill Be Back Crummy Stuff Cover

Montaggio Irene Viboras

Riprese Self made da parte di ogni attore

Il pezzo è contenuto nell’ultimo EP di cover: Skeletons in the closet https://www.punkadeka.it/viboras-skeletons-in-the-closet/