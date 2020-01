Lennon Kelly (25 dicembre 2019 – Cesena)

Natale per me da quando non ci sono più fisicamente mamma e papà è sempre il periodo forse più difficile dell’anno. Figuriamoci poi quest’anno, ovvero la prima volta anche senza il mitico Lukas.

Infatti subito quando i grandissimi Amici Lennon Kelly hanno annunciato che il 25 dicembre avrebbero suonato al Vidia di Cesena ho deciso che ci sarei andato. Così sono partito con calma il pomeriggio per raggiungere Cesena con tutta la tranquillità di questo mondo. Prima di avviarmi verso il concerto mi riposo un pochino nell’Agritur dove ho preso la camera per dormire dopo il concerto per evitarmi i quasi 400 chilometri di viaggio di ritorno a casa in piena notte.

Poi però vado al Vidia davvero. Apre la serata un gruppo reggae ma mi perdo l’intero live a causa di lunghe chiacchierate coi Kelly che mi accolgono come sempre come se fossi a casa.

Loro poi fanno il solito live convincente sotto ogni punto di vista. Bella presenza sul palco, trasmettono una gran carica e voglia di ballare al tanto pubblico presente e il loro Irish Punk lo suonano davvero benissimo. Infatti continuo a ripeterlo che per me i Lennon Kelly sono una di quelle band italiane che hanno davvero tutte le carte in regola per sfondare anche all’estero.

Intanto GRAZIE per una bella serata, un gran concerto e per aver reso meno difficile e triste il mio Natale 2019!

Il giorno dopo giro e gran mangiata a Cervia e poi torno a casa con l’ennesima conferma che tornare in Romagna è sempre stupendo! Tra bellissima gente, ospitalità, concerti e super mangiate è una zona che adoro da tantissimi anni!