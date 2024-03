SATURDAY PUNK NIGHT alla Casa Di Alex (Milano, 10/02/24)

Erano settimane che non andavo ad un concerto, avevo proprio voglia di una bella serata con gli amici del sottobosco punk, ed il Saturday Punk Night alla Casa di Alex mi sembrava l’evento adatto per divertirmi, bere qualche birretta in compagnia, e soprattutto godermi tre gruppi coi controcazzi.

Arrivo abbastanza agevole nonostante La Casa di Alex sia a Milano in zona Niguarda, piove che Joe Strummer la manda ma in compenso il posto è molto figo ed amichevole, palco basso e bar super attivo per dissetare le gole di noi vecchi punk rockers, fauna di livello stasera, con un sacco delle solite brutte facce e qualche piacevole carrambata tipo quella con Paolo Gerson (che bello rivederti amigo), ma tempo due parole sul basket con MaxRozzo ed una buonissima birretta ed è già tempo di musica! Partono i 20 minutes, terzetto iper energico e tecnicamente molto valido, che nonostante qualche piccolo problema tecnico spacca a modo, riscaldando una platea comunque godereccia e partecipe con sculettamenti, che continuano con i local heroes The Crooks, il quartetto è decisamente in forma e tra i vari virtuosismi piazzano un set della madonna, mi ripeterò ma il disco nuovo gira che è una bellezza e trova nel live la sua dimensione perfetta, merito ovviamente della bravura della band.

Tocca ai Rappresaglia, per i quali ho esaurito i complimenti e ne cerco sempre di nuovi, perché se dopo una vita sui palchi sali sempre con la stessa energia e voglia di spaccare tutto, in qualsiasi luogo e situazione, allora da te c’è solo da imparare, solita scaletta da paura con qualche cover, fanno anche la mia preferita “oltre la porta” e me ne posso tornare a casa felicissimo, dopo i dovuti complimenti a tutti, anche ai ragazzi della Casa di Alex, ai quali mi sento solo di consigliare di abbassare un pelo le luci in sala, che i punk rockers sono timidi e non pogano se c’è chiaro, per resto posto sublime e serata perfetta, averne.