Guasto: esce oggi il primo singolo “Mi sento male”!

Nasce una nuova storia punk rock in Calabria, e più precisamente a Cosenza. Si tratta dei Guasto, che già nel nome si percepisce una (non troppo) sottile vena ironica. Sono tre i musicisti: voce e chitarra di Riccardo Ferrarelli, basso di Davide Bartella e batteria di Luigi Posteraro. I tre cosentini provengono da diverse esperienze musicali e decidono quasi un anno fa di riunirsi per una nuova formazione. Prende vita così il punk rock dei Guasto. “Mi Sento Male” è il primo capitolo che anticipa il loro primo ep di prossima pubblicazione. Pezzo registrato presso lo studio Birdland, a Cosenza di Emanuele Gallo, il missaggio è invece a opera di Piero Vena. L’artwork è del Dario “Porro” Ursino mentre la copertina è ideata da Claudio “Diazzi” Sagoni.

Ascolta “Mi sento male”

“Mi Sento Male” è una critica all’eccessivo uso dei social, esiste una reale necessità di far sapere ogni minuto del giorno la propria personale esistenza? Dove siamo? Cosa mangiamo? Cosa sentiamo? Riccardo Ferrarelli risponde fin dalle prime battute del pezzo … che forse è un po’ banale. Come dargli torto? E si continua snocciolando frasi in cui tutti possiamo più o meno ritrovarci nel nostro quotidiano. Il risultato si snoda su una traccia musicale veloce e scaltra che ricorda un punk rock dal sapore californiano. Un buon assaggio delle prossime tracce contenute nel loro ep.