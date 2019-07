PUNK ROCK AGAINST WAR: terza tranche di nomi

Come ogni settimana eccovi altri 10 nomi che faranno parte della seconda edizione della compilation “Punk Rock Against War”, raccolta messa in piedi dall’etichetta indipendente livornese Inconsapevole Records.

Partecipare alla compilation è semplicissimo: inviate il vostro pezzo in formato wav a info@inconsapevolerecords.com ENTRO L’1 AGOSTO, mentre la compilation uscirà ufficialmente in formato digitale sulla pagina bandcamp di Inconsapevole Records, dove sarà possibile acquistarla.

TUTTO IL RICAVATO VERRA’ DEVOLUTO AD EMERGENCY.

Eccovi i nomi:

7YEARS (feat. Chad Price, ALL) (melodic hardcore, Livorno)



NOT SCIENTISTS (punk rock, Francia)



THE CHROMOSOMES (punk rock, Livorno)



GIRLESS (punk rock acustico, Rimini)



THE ENTHUSED (punk rock dalla Bassa Lodigiana)



WRONG SIDE (punk rock, Brescia)



SOCS (punk rock, Milano)



REJOICE/REJOICE (emo punk, Roma)



WASEI HEY GO (punk rock, MB)



THE PATHOGENS (punk rock, Oakland, California)



Alla prossima settimana con altri nomi!