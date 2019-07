Le prossime produzioni di Anfibio Records

Riceviamo e pubblichiamo con grande piacere il messaggio di Bolzo della mitica Anfibio Records, da anni punto di riferimento per produzioni e distribuzioni, sempre ai migliori concerti con un banchetto per palati fini

ECCOCI!!!!!!!!!!! COME ANNUNCIATO TEMPO FA’ SVELIAMO LE NOSTRE PROSSIME USCITE ANFIBIO RECORDS ,CHE PRESENTEREMO AL “DISTRUGGI LA BASSA FESTIVAL” JESUS FREAKS-l’attesa (LP ONE SIDE LIMITED EDITION 300 COPY) JESUS FREAKS questo è il nome del nuovo gruppo punk/hc made in TORINO nuovo progetto messo in piedi da ex componenti di NEGAZIONE,INDIGESTI,BLUE VOMIT,STINKY RATS,ANGELI…. super debutto con 4 nuove canzoni punk rock cantate in parte in italiano e in parte in inglese. il tutto in formato LP (ONE SIDE) con il solo lato A inciso dai 4 brani in sole 300 copie edizione limitata. Mini Bio: “I JESUS FREAKS si formano a Torino nel 2018, complice un incontro tra Massimo Ferrusi, Fabio Garripoli e Fabio Cervi, e da una comune e vigorosa attitudine alla musica punk rock. Con il supporto di Albert Mattiuzzovich, il progetto diventa concreto.” —————————————————————————————————- PLAKKAGGIO-sarcofago (BOX LIMITED EDITION 100 COPY) all’interno del box troverete l’intera discografia del gruppo+molti inediti+ box (scatola) numerata a mano 3 cd discografia+inediti+booklet con foto 1 spilla 1 adesivo 1 foglio titoli canzoni+extra ————————————————————————————————— NATURALMENTE SI COMINCIA CON IL PRE ORDER DI ENTRAMBE LE USCITE CHE POTETE RITIRARE (COSI RISPARMIATE LE SPESE POSTALI) AL “DISTRUGGI LA BASSA FESTIVAL”. PER ORDINARE SOLITO MESSAGGIO IN PRIVATO GRAZIE!!!